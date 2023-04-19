أمير الشرقية يسلم 76 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة ، بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى ما حققه الإسكان التنموي من نجاحات خلال الفترة الماضية عبر توفير السكن المناسب للأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة، لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة بامتلاك مسكن مناسب ولتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في توفير السكن للمواطنين بفئاتهم كافة وبخيارات متعددة تناسب الشرائح والحرص على حصول الأسر المحتاجة على مسكن ملائم من خلال الإسكان التنموي.

حفل جمعية البر

جاء ذلك خلال رعايته اليوم، حفل تسليم 76 وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً من مستفيدي جمعية البر، حيث هنأ سموه المستفيدين باستلام المسكن، كما كرم المتبرعين الذين أسهموا في توفير هذه الوحدات للأسر والمانحين والمتبرعين لبرنامج الإسكان التنموي، والداعمين وشركاء النجاح الذين ساهموا في تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية.

دعم أمير الشرقية

من جانبه ثمن أمين الجمعية الدكتور يوسف الراشد دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لبرامج وأنشطة الجمعية، مستعرضاً جهود الجمعية في تحقيق توجهات الدولة لتوفير جودة الحياة للمستفيدين، مشيرًا إلى رعاية سموه لحفل الجمعية السنوي بمقر إمارة المنطقة الشرقية مؤخرًا وتسليم 500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، التي جاءت ضمن برنامج الإسكان التنموي، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تم بموجبها تخصيص 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بقيمة مليار و300 مليون ريال بموجب الشراكة التي وقّعتها الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان.

وأفاد أن عدد الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي للعام الماضي بلغ 795 أسرة، كما بلغت تكلفة الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمستحقيها مئة مليون وثلاث مئة وتسعين ألف ريال 100.390.000 ريال؛ فيما تم تأثيثها بتكلفة قدرها 2.112.640 ريالاً.