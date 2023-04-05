أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير ، في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة اليوم ، 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي ، بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك.

دعم واهتمام القيادة

ونوّه سموه بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله – لدعم برامج الإسكان ، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تلك المبادرات التي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن قيادتنا ، مشيراً إلى آخرها وهي حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري ، التي انطلقت بداية هذا الشهر الفضيل ، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم ، بهدف حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات ، لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن ، من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية .

من جانبه ، قدم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته المباركة لتسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة ، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة.