المملكة تعتمد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود رقم استثنائي ينتظر الباطن بدوري المحترفين أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل مصادرة 460 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام في طريف ترامب: ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل حكام مواجهات اليوم في دوري روشن خلال ساعات .. 1000 ريال للعائل و500 للتابع من مستفيدي الضمان STC تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير ، في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة اليوم ، 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي ، بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك.
ونوّه سموه بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله – لدعم برامج الإسكان ، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تلك المبادرات التي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن قيادتنا ، مشيراً إلى آخرها وهي حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري ، التي انطلقت بداية هذا الشهر الفضيل ، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم ، بهدف حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات ، لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن ، من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية .
من جانبه ، قدم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته المباركة لتسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة ، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة.