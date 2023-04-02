أمير تبوك يطلع على جهود وإنجازات جمعية حفظ النعم

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لحفظ النعم بالمنطقة المهندس محمد أمين قاسم، وأعضاء مجلس الإدارة الذي قدموا للسلام على سموه، وإطلاعه على إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية.

حفظ النعمة

وفي بداية اللقاء، نوه أمير منطقة تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان للمشروعات الخيرية، مؤكدًا أهمية حفظ النعمة وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر والمحافظة على النعم، من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع وتسهم في الحد من الإسراف، إنفاذًا لما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.

عقب ذلك استمع أمير منطقة تبوك إلى إيجاز عن إنجازات الجمعية خلال العام الماضي 2022، كما دشن تطبيق “نِعم” والذي يسهل وصول جميع شرائح المجتمع لخدمات الجمعية.

دور الجمعية الرائد

وهنأ الأمير فهد بن سلطان حصول الجمعية لهذا العام على شهادة الجودة (الأيزو 9001)، مثنيًا على دور الجمعية الرائد في نشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع، وتوزيعها على مستحقيها.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل لأنشطة الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل بشكل جديد ونوعي وفي مسارات تعمل على توعية المجتمع للوصول إلى ثقافة المحافظة على النعمة، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الأهم وهو حفظ النعم.