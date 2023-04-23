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خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيدة

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السيف في وفاة شقيقتهم

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السيف في وفاة شقيقتهم
المواطن - واس

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قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، العزاءَ لأسرة السيف في وفاة شقيقتهم منيرة بنت محمد بن علي السيف ـ رحمها الله ـ .
جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير المنطقة لمنزل أسرة الفقيدة حيث كان في استقبال سموه شقيق الفقيدة مدير عام مكتب سموه فهد بن محمد السيف.

وسأل الأمير عبدالعزيز بن سعد الله بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.
وبعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لأسرة السيف وأجرى اتصالا هاتفيا بشقيقها مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة فهد السيف ، داعياً الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.
من جهته ، أعربَ السيف عن شكره لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه، على تعزيتهما، داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثواب، وأن يتغمدَ الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته .

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