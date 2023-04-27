أمير سعيود يمنح الطائي التقدم أمام أبها بالشوط الأول

أنهى نادي الطائي الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د25' الهدف الأول لـ #الطائي عن طريق أمير سعيود

الطائي 1 × 0 أبها#الطائي_أبها | #SSC pic.twitter.com/Mlbhu9vi8p — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

فارس الشمال متفوق بهدف

ونجح الجزائري أمير سعيود في إحراز الهدف الأول لفارس الشمال في الدقيقة الـ26، بعد مجهود مهاري مميز من اللاعب موسونا.

وحافظ فارس الشمال على تفوقه لينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.