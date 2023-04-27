أمير سعيود يمنح الطائي التقدم أمام أبها بالشوط الأول

القبض على مخالف روج الحشيش بـ عسير قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه مذيع فوكس نيوز المطرود يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت صادمة لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر شبكة عنكبوتية مروعة تعيش في أذن امرأة بالصين لحظة استقبال ركاب سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة التشكيل الرسمي لـ مباراة الاتحاد ضد الشباب الجوازات تنهي إجراءات مغادرة رعايا الدول القادمين من السودان إلى بلدانهم 9 مخالفين هربوا القات بجازان فسقطوا في قبضة حرس الحدود متحدث الأرصاد: ربيع هذا العام مميز بمعدلات الأمطار وانحسار العواصف الغبارية
أنهى نادي الطائي الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د25' الهدف الأول لـ #الطائي عن طريق أمير سعيود
الطائي 1 × 0 أبها#الطائي_أبها | #SSC pic.twitter.com/Mlbhu9vi8p
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
ونجح الجزائري أمير سعيود في إحراز الهدف الأول لفارس الشمال في الدقيقة الـ26، بعد مجهود مهاري مميز من اللاعب موسونا.
وحافظ فارس الشمال على تفوقه لينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.