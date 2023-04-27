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يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر إزاء تقويض الاستثمارات

أمين عام أوبك: توجيه الاتهام لمصدري النفط سيأتي بنتائج عكسية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
أمين عام أوبك: توجيه الاتهام لمصدري النفط سيأتي بنتائج عكسية
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، هيثم الغيص، اليوم الخميس، إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.

منظمة أوبك

وأضاف الغيص، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز، أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق.

وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتحريف تصرفاتهم سيؤدي “لنتائج عكسية”.

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