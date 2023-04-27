الملك ينيب ولي العهد لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة أمين عام أوبك: توجيه الاتهام لمصدري النفط سيأتي بنتائج عكسية جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الـ 37 تشهد انتخابات مجلس الإدارة الجديد ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل توقعات بانحسار الحالة الممطرة الـ 16 على مناطق المملكة حرس الحدود يقدم الدعم للرعايا الأجانب من السودان وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة 425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، هيثم الغيص، اليوم الخميس، إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف الغيص، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز، أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق.
وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتحريف تصرفاتهم سيؤدي “لنتائج عكسية”.