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أم أحمد بعد تسلمها مسكن جود: كل شيء تغير للأفضل

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
أم أحمد بعد تسلمها مسكن جود: كل شيء تغير للأفضل
المواطن - فريق التحرير

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عبّرت أم أحمد إحدى المستفيدات من مبادرة جود الإسكان، عن فرحتها وسعادتها الكبيرة، بعد استلامها مفتاح بيتها الجديد، بفضل مبادرة جود ودعم المساهمين، قائلة: “فرحتي لا توصف عند استلام مفتاح المنزل وكل شيء تغير للأفضل”.

 

حمود ضيف أم أحمد

واستضافت أم أحمد الإعلامي حمود الفايز وضيوفه في منزلها الجديد بعد استلامها له من مبادرة جود، وعلامات الفرح والبهجة مرسومة على وجهها وهي تردد: “شرفتونا ونورتونا وجلبتم لنا السعادة”.

أمنية شراء منزل

خلال حديثها مع حمود الفايز، قالت أم أحمد، أنها “أنجبت طفلين، ولدًأ وبنتًا، والبنت طموحة وكان من أمنياتها شراء منزل لنا، وكانت تردد أنها سوف تعمل وهي صغيرة من أجل شراء مسكن خاص لنا.”

لحظة استلام المنزل

واسترجعت أم أحمد لحظة استلامها مفتاح البيت الجديد: “ما أدري أقول إحساس صعب غير قادرة على الوصف لكن أقسم بالله فرحة لا توصف عند استلامي المفتاح، الحمد لله تغيرت حياة الأطفال بعد معاناة، وكنا نعاني هذه المشكلة”.

وأكدت أنها كانت غير متيقِّنة أنها ستحصل على المنزل: “كنت خائفة هل سأستلم المنزل الجديد أم لا لكن الحمد لله، استلمت المنزل الجديد وتغيرت حياتنا للأفضل وهذا شعور لا نقدر على وصفه”.

حمود الفايز اختتم حلقته قائلًا: “احتواء المنزل دواء، لكل من عصفت به رياح التنقل من مسكن إلى آخر لا يعلم متى يصل إليه ومتى يخرج منه باحثًا عن مسكن بديل، رياح سكنت بعدما سكنت أم أحمد منزلها وسكنت”.

منصة جود للإسكان

وبرنامج جود مع حمود، يسلط الضوء على ما تقم به منصة جود للإسكان، وخدمتها للأسر الأشد حاجة للمسكن بواسطة إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجها، بالشراكة مع جهات حكومية وأهلية.

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