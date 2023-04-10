أم راشد بعد تسلمها مسكن جود: حياتي اكتملت

عبّرت أم راشد إحدى المستفيدات من مبادرة جود الإسكان، عن سعادتها الكبيرة بعد استلامها مفتاح بيتها الجديد، بفضل مبادرة جود ودعم المساهمين، قائلة: “هذه أكبر فرحة لي، فالبيت كان هو القطعة الناقصة لاكتمال مشاهد كثيرة في حياتي”.

فرحة أم راشد

واستضافت أم راشد، الإعلامي حمود الفايز، في منزلها الجديد بعد استلامها له من مبادرة جود، وقد ظهرت عليها علامات الفرحة والسعادة بعد اكتمال حلمها وتحقيق أمنيتها، وهي تردد: “اكتملت حياتي واستقرت الآن”.

وقال الفايز : القصة تبدأ من الأولويات، وأولويات الحياة هي المنزل، فهو السكنة والملاذ الآمن الذي يشعر سكانه بالطمأنينة والخصوصية، ويستمتعون فيه براحتهم، ومن هنا فالمسكن حلم كل مواطن وعدم الحصول عليه يشكل قلقًا نفسيًا، وبمجرد امتلاكه تبدأ الحياة.

الحياة تغيرت للأفضل

عقب استلام أم راشد لمنزلها الجديد تغيرت حياتها للأفضل، واستقر قلبها وعقلها وبدأت تمارس هِواية الخياطة والقراءة بصورة أكبر من السابق، قائلة: “الذهن الصافي بعد امتلاكي للمنزل جعلني أمارس هواية الخياطة والقراءة بصورة أكبر”.

وبعد تسلمها المنزل الجديد بدأت أم راشد في إعادة تقسيم الأثاث والفرش من جديد، وادخرت الأموال من أجل أولادها، التي كانت تنفقها بعد حصولها على البيت الجديد وأصبحت حياتها مستقرة.