Icon

بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن Icon 12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو Icon 560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول Icon 25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات Icon إغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة خلال 3 أشهر Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة وصواعق بمحافظة أبو عريش Icon المناطيد الملونة تزين سماء العلا Icon سخرية بايدن من أشهر منتقديه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بانخفاض 56% عن الفترة نفسها من العام الماضي

أنابيب السعودية تحقق 6 ملايين ريال أرباحاً في الربع الأول

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
أنابيب السعودية تحقق 6 ملايين ريال أرباحاً في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت “الشركة السعودية لأنابيب الصلب” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت صافي ربح قدره 6.37 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2023 مقارنة بصافي ربح بلغ 14.53 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2022، وذلك للأسباب الرئيسة التالية:

النتائج المالية للشركة

وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:

المبيعات/الإيرادات 166.89 184.08 -9.34 146.94 13.58
إجمالي الربح (الخسارة) 23.86 28.96 -17.61 20.57 15.99
الربح (الخسارة) التشغيلي 6.76 19.98 -66.17 9.98 -32.26
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 6.37 14.53 -56.16 11.14 -42.82
إجمالي الدخل الشامل 6.37 14.53 -56.16 12.25 -48
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

سبب انخفاض الربح

ويعود سبب انخفاض الربح للأسباب التالية:

1) انخفاض الربح الإجمالي إلى 23.86 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 28.96 مليون ريال في الربع الأول 2022، وذلك بشكل رئيس نتيجة انخفاض حجم المبيعات.

2) ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 8.49 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 3.80 مليون ريال في الربع الأول 2022.

3) ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 2.49 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 0.44 مليون ريال في الربع الأول 2022.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان
العالم

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من...

العالم
لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة
مشاهير

لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة

مشاهير
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

السعودية اليوم
درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في باكستان
العالم

درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في...

العالم
نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة
السعودية اليوم

نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة

السعودية اليوم
رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده
آخر الاخبار

رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي...

آخر الاخبار
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف
السعودية اليوم

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية...

السعودية اليوم