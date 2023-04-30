أنابيب السعودية تحقق 6 ملايين ريال أرباحاً في الربع الأول

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت صافي ربح قدره 6.37 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2023 مقارنة بصافي ربح بلغ 14.53 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2022، وذلك للأسباب الرئيسة التالية:

النتائج المالية للشركة

وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:

المبيعات/الإيرادات 166.89 184.08 -9.34 146.94 13.58 إجمالي الربح (الخسارة) 23.86 28.96 -17.61 20.57 15.99 الربح (الخسارة) التشغيلي 6.76 19.98 -66.17 9.98 -32.26 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 6.37 14.53 -56.16 11.14 -42.82 إجمالي الدخل الشامل 6.37 14.53 -56.16 12.25 -48 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

سبب انخفاض الربح

ويعود سبب انخفاض الربح للأسباب التالية:

1) انخفاض الربح الإجمالي إلى 23.86 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 28.96 مليون ريال في الربع الأول 2022، وذلك بشكل رئيس نتيجة انخفاض حجم المبيعات.

2) ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 8.49 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 3.80 مليون ريال في الربع الأول 2022.

3) ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 2.49 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 0.44 مليون ريال في الربع الأول 2022.