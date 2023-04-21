أنشيلوتي متمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني

أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي تمسكه بأمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيدًا في الوقت ذاته بإمكانية سيلتا فيغو قبل مباراتهم المرتقبة.

مواجهة قوية ضد سيلتا فيغو

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد سلتا فيغو، مساء يوم غد السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشاد أنشيلوتي، بثنائي سيلتا فيغو، جابري فيجا وإياجو أسباس، مشيرًا إلى أنهما يتمتعان بشيء خاص، وأضاف: “نكن احترامًا كبيرًا للخصم الذي يقوم بعمل جيد”.

وشدد أنشيلوتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، على قوة فريق سيلتا فيغو، من حيث التنظيم والقدرات الفردية خاصة أسباس وجابري فيجا.

وعن جابري، بعدما لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى، قال أنشيلوني: “إنه يعجبني، هو لاعب ممتاز مثل أسباس، إنهما لاعبان يتميزان بجودة كبيرة ويتمتعان بشيء خاص ويقومان بعمل جيد جدًّا”.

تعليق أنشيلوتي على الدوري

وأعرب أنشيلوتي، عن أسفه مجددًا إزاء جدول المباريات المكتظ الذي ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “جدول المباريات ليس منطقيًّا. إنه مكتظ للغاية، يجب الأخذ بعين الاعتبار صحة اللاعبين الذين يمثلون الجزء الأكثر أهمية في كرة القدم”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “كل طرف يفكر في نفسه، الليغا والاتحاد والفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كل منهم يفكر فيما يخصه، لكن من يتعين إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهم، هم اللاعبون”.

واستكمل مدرب ريال مدريد حديثه قائلًا: “إنهم لا يمثلون أهمية بالنسبة لهم. هذا ليس صائبًا… شيء ما يجب أن يتغير، إنها مباريات كثيرة جدًّا”.

وأكد أنشيلوتي في ختام تصريحاته، أنه لم يفقد الأمل في الفوز بلقب الدوري الإسباني، التي يحتل ريال مدريد وصافتها بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، مضيفًا: “سنقاتل حتى المباراة الأخيرة”.