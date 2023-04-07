أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، مرشح للعودة وتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية: إن إدارة نادي تشيلسي تفكر في تعيين المدرب الإيطالي في ظل الشكوك التي تُحيط بمصيره مع نادي ريال مدريد.

مصير غامض لـ أنشيلوتي

وكان اسم المدرب الإيطالي كذلك ارتبط بتدريب المنتخب البرازيلي في حال غادر ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد يتولى حاليًّا تدريب تشيلسي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي كان تولى تدريب تشيلسي من قبل من عام 2009 إلى 2011.