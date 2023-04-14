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ضمن منافسات الدوري الإسباني

أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد ضد قادش

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد ضد قادش
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني للمرينغي، كارلو أنشيلوتي عن قائمة فريقه ريال مدريد ضد قادش، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد ضد قادش

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد قادش، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “نويفو ميرانديا”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يقع قادش في المركز 14 برصيد 31 نقطة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

أنشيلوتي يكشف القائمة

واستبعد أنشيلوتي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور وتوني كروس بسبب الشكوى من آلام عضلية، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة.

كما غاب فيرلاند ميندي عن المران الجماعي اليوم، حيث يواصل عملية تعافيه من إصابة عضلية بالعضلة النعلية للساق اليسرى.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس – المصدر @realmadrid

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد قادش، كالتالي؛ تيبو كورتوا، لونين، لويس لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز وروديجر.

وضمت قائمة ريال مدريد أيضًا، كلاً من؛ لوكا مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، رودريجو وماريانو دياز.

ريال مدريد ضد قادش
قائمة الريال – المصدر @realmadriden
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