أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة فياريال المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد فياريال

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فياريال على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقبل مواجهة الغد، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

قائمة الريال

وشهدت قائمة ريال مدريد ضد فياريال، عودة النجم البرازيلي رودريجو جويس، الذي غاب عن مواجهة برشلونة الماضية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد معاناته من آلام خفيفة في الركبة اليمنى.

وجاءت قائمة المرينغي لمواجهة فياريال، كالتالي؛ تيبو كورتوا، لونين، لويس لوبيز داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، أودريوزولا، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، روديجر، خيسوس فاييخو وناتشو.

كما يتواجد في القائمة كل من؛ تشواميني، كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، سيبايوس، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما وماريانو.