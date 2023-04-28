أنغام في الخليج والبداية سعودية والختام في الإمارات

يترقب محبو الفنانة المصرية أنغام جولتها الفنية في الخليج، حيث تستعد النجمة الكبيرة لإحياء حفل غنائي في المملكة، اليوم الجمعة 28 إبريل، ضمن حفلات عيد الفطر، فيما تختتم جولتها بحفلها في دبي بالإمارات.

حفل أنغام في السعودية

تقام الليلة حفل الفنانة أنغام بالمملكة بالاشتراك مع الفنان علي عبدالكريم، ضمن فعاليات العيد، المقامة برعاية هيئة الترفيه، ويشهد إستاد مدينة الملك عبدالله في بريدة حفل أنغام الليلة في تمام الساعة الـ 9 مساءً وتنتهي في الـ 1 صباحًا، فيما تتوفر تذاكر الحفل عبر الرابط الذي أتاحته هيئة الترفيه من خلال حسابها الرسمي على تويتر.

وأعلنت أنغام عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، استعدادها لإقامة الحفل، قائلة: جمهور القصيم العزيز بالمملكة العربية السعودية، في انتظاركم يوم 28 نحتفل مع بعض بعيد الفطر.

حفلة طربية مميزة مع الفنانة أنغام والفنان علي عبدالكريم في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن #فعاليات_العيد 😍❤️ 🗓 28 أبريل

📍بريدة احجز تذكرتك الآن 🎫https://t.co/v4QoNkVok0 pic.twitter.com/vszaDIqzFs — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 27, 2023

حفل الكويت

وتطير أنغام إلى الكويت، ليلة الـ 11 من مايو المقبل، لإحياء حفلها الثاني ضمن جولتها الخليجية، حيث سيقام الحفل على مسرح أرينا الكويت، ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت.

وتعليقًا على الحدث، نشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بوستر الحفل معلقة عليه: وحشتوني، نتقابل يوم 11/ 5 بمسرح أرينا الكويت.

حفل دبي

ومنها إلى دبي، ضمن جولة ثالثة، وذلك في الـ 20 من مايو المقبل، بصالة “كوكاكولا أرينا دبي”.

وعلقت أنغام على الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: أهل الإمارات الحبيبة وحشتوني، في انتظار لقائكم بكل الحب والشوق في دبي دار الحي نلتقي يوم 20 مايو.

أحدث أغانيها

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها التي تحمل اسم “نسينا نعيش” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية “خليني شوية معاك” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان “عشان أرضيك” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.