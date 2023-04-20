أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء

قام أهالي بلدة الطرف شرق الأحساء، بتوديع شهر رمضان المبارك مع آخر أيامه بكلمات تمتزج بأهازيج شعبية وقرع للطبول.

"الوداع، يالوداع يارمضان".. هكذا ردد أهالي بلدة #الطرف شرق #الأحساء في عادة سنوية لوداع شهر #رمضان .. عبر كلمات تمتزج بأهازيج شعبية وقرع للطبول#العربية_في_رمضان

عبر:@Kawther22h pic.twitter.com/uYQ4n0S3ya — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 20, 2023

ونشرت “العربية” مقطع فيديو يظهر العادة السنوية التي توارثوها أبًا عن جد لأهالي الأحساء في توديع الشهر الكريم مرددين” سلام عليكم “الوداع، يالوداع يارمضان”.

ومن جانبه، قال عبدالله الرويشد رئيس فرقة سيالة للفنون الشعبية إن الليلة استثنائية لأنها ليلة الوداع لرمضان، لافتًا أنها عادة سنوية وتعد جزءًا من المسحراتي ولكنها تختلف في الأغاني والكلمات وتبدأ الجولة بالصلاة ومدح البرية بترديد:” يا الوداع يا شهر الصيام عليك الصيام يا شهر رمضان”.