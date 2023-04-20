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عادة سنوية توارثوها أبًا عن جد

أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء
المواطن - فريق التحرير

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قام أهالي بلدة الطرف شرق الأحساء، بتوديع شهر رمضان المبارك مع آخر أيامه بكلمات تمتزج بأهازيج شعبية وقرع للطبول.

ونشرت “العربية” مقطع فيديو يظهر العادة السنوية التي توارثوها أبًا عن جد لأهالي الأحساء في توديع الشهر الكريم مرددين” سلام عليكم “الوداع، يالوداع يارمضان”.

ومن جانبه، قال عبدالله الرويشد رئيس فرقة سيالة للفنون الشعبية إن الليلة استثنائية لأنها ليلة الوداع لرمضان، لافتًا أنها عادة سنوية وتعد جزءًا من المسحراتي ولكنها تختلف في الأغاني والكلمات وتبدأ الجولة بالصلاة ومدح البرية بترديد:” يا الوداع يا شهر الصيام عليك الصيام يا شهر رمضان”.

 

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