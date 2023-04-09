أهالي حفر الباطن يفتحون منازلهم لإفطار العمالة الوافدة

في مبادرة رمضانية سنوية، فتح أهالي محافظة حفر الباطن منازلهم لاستقبال الصائمين من العمالة الوافدة وإفطارهم.

وأظهر تقرير لقناة “العربية”، أهالي حفر الباطن وهم يحضرون الطاولات التي امتلأت بأشهى الأطباق، من أجل إفطار الصائمين من العمالة الوافدة.

مبادرة سنوية

وقال مبارك الثنيان من أهالي حفر الباطن لقناة “العربية”، إن هذه مبادرة رمضانية تتم كل عام من أجل إفطار الصائمين من العمالة الأجانب والوافدين، ليشعروا بأن المملكة هي بلدهم.

وأضاف فايز العنزي من الأهالي أيضًا، أن هذه المبادرة قائمة بالتعاون مع أبناء عمومته، لافتًا إلى أن أعداد العمالة التي تأتي تتجاوز فوق الـ220 أو 225 صائمًا،