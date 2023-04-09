قصة باب مكة أبرز المعالم السياحية في جدة التاريخية أهالي حفر الباطن يفتحون منازلهم لإفطار العمالة الوافدة طموح ولي العهد لجعل الرياض العاصمة الكبرى للشرق الأوسط ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع مخالف يمني في قبضة الأمن لحيازته مواد مخدرة إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد الحرام الشيخ العيسى: مرتزقة الفكر والإعلام شوهوا الإبداع والحريات سرقة متجر آبل عبر ثقب لحمام مجاور تشكيل قمة ليفربول ضد أرسنال قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء
في مبادرة رمضانية سنوية، فتح أهالي محافظة حفر الباطن منازلهم لاستقبال الصائمين من العمالة الوافدة وإفطارهم.
شاهد.. أهالي #حفر_الباطن يفتحون منازلهم لإفطار الصائمين من العمالة الوافدة#العربية_في_رمضان @fawaz749 pic.twitter.com/P4xaJtPPym
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 9, 2023
وأظهر تقرير لقناة “العربية”، أهالي حفر الباطن وهم يحضرون الطاولات التي امتلأت بأشهى الأطباق، من أجل إفطار الصائمين من العمالة الوافدة.
وقال مبارك الثنيان من أهالي حفر الباطن لقناة “العربية”، إن هذه مبادرة رمضانية تتم كل عام من أجل إفطار الصائمين من العمالة الأجانب والوافدين، ليشعروا بأن المملكة هي بلدهم.
وأضاف فايز العنزي من الأهالي أيضًا، أن هذه المبادرة قائمة بالتعاون مع أبناء عمومته، لافتًا إلى أن أعداد العمالة التي تأتي تتجاوز فوق الـ220 أو 225 صائمًا،