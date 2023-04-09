أهداف تاليسكا تمنح النصر 12 نقطة

ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، قبل مباراة الفيحاء اليوم.

تألق تاليسكا

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تاليسكا أكثر لاعب هذا الموسم حصد بأهدافه النقاط لفريقه برصيد 12 نقطة.

وشارك تاليسكا في 16 مباراة مع النصر في دوري روشن السعودي بمعدل 1365 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 16 هدفًا بمعدل هدف كل 85.3 دقيقة، وصنع هدفًا، وقام بـ36 تسديدة على المرمى بدقة 58.1%، وصنع 17 فرصة.

ويتصدر النجم البرازيلي قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.