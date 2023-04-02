أوضح الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي، أهم الفروق بين فيروسي ماربورغ وكورونا.

الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي يكشف أهم الفروق بين فيروسي #ماربورغ و #كورونا.. ما هي؟

#العربية pic.twitter.com/HDGzyFgWTG — العربية (@AlArabiya) April 2, 2023

الفرق بين الفيروسين

وأضاف عمار الخميسي، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، اليوم الأحد: “فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء بشكل كبير جدًّا، وسرعة انتشاره أكبر من فيروس ماربورغ”.

واسترسل الخميسي: “هذا الفيروس ينتقل عن طريق التلامس، إما بالمريض المصاب، الأسطح الملوثة، الدم الملوث، البراز”.

وأكمل الباحث في علم الفيروسات: “يمكن أن ينتقل ماربورغ عن طريق التنفس بشرط أن يكون هناك كمية كبيرة من الفيروسات تنتقل من الشخص المصاب للسليم وبتركيز عالٍ داخل غرف مغلقة”.

واختتم عمار الخميسي: “يسبب نسبة وفيات مرتفعة، من 55 لـ 88%، تعتمد على السلالة الموجودة في المنطقة من فيروس ماربورغ”.