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أوضح الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي، أهم الفروق بين فيروسي ماربورغ وكورونا.
الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي يكشف أهم الفروق بين فيروسي #ماربورغ و #كورونا.. ما هي؟
#العربية pic.twitter.com/HDGzyFgWTG
— العربية (@AlArabiya) April 2, 2023
وأضاف عمار الخميسي، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، اليوم الأحد: “فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء بشكل كبير جدًّا، وسرعة انتشاره أكبر من فيروس ماربورغ”.
واسترسل الخميسي: “هذا الفيروس ينتقل عن طريق التلامس، إما بالمريض المصاب، الأسطح الملوثة، الدم الملوث، البراز”.
وأكمل الباحث في علم الفيروسات: “يمكن أن ينتقل ماربورغ عن طريق التنفس بشرط أن يكون هناك كمية كبيرة من الفيروسات تنتقل من الشخص المصاب للسليم وبتركيز عالٍ داخل غرف مغلقة”.
واختتم عمار الخميسي: “يسبب نسبة وفيات مرتفعة، من 55 لـ 88%، تعتمد على السلالة الموجودة في المنطقة من فيروس ماربورغ”.