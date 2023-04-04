أهم 3 أسئلة تخص تغيير إيلون ماسك شعار تويتر لـ دوجكوين

قرر أغنى رجل في العالم، وصاحب شركة تويتر، إيلون ماسك، تغيير شعار المنصة، وفي حين أن ذلك يكون مقبولًا في بعض الأحيان كجزء من إعادة تسويق الشركات، إلا أنه اختار شعار عملة دوجكوين المشفرة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة وأن له علاقة بقضية تبلغ قيمتها 258 مليار دولار.

يواجه إيلون ماسك منذ شهور دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار حيث اتهمه مستثمرو العملات المشفرة بتضخيم سعر عملة dogecoin عن عمد، ويزعم المدعون أنه استخدم وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي وظهوره في برنامج Saturday Night Live أيضًا، لرفع سعر العملة بأكثر من 36 ألفًا بالـ %.

وتدعي الدعوى أن السيد ماسك استخدم قاعدته كأغنى رجل في العالم لتشغيل والتلاعب بنظام هرم دوجكوين

ما قيمة دوجكوين على أرض الواقع؟

تبلغ قيمة Dogecoin حاليًا حوالي 0.10 دولار، بانخفاض ما يقرب من 90 % عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في مايو 2021.

وبحسب صحيفة الإندبندنت فإنه على الرغم من الخسائر، تحتفظ Dogecoin بقيمة سوقية تزيد عن 13 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكثر 10 عملات رقمية قيمة، ومع ذلك فإن سعرها يبلع 0.10 دولار؛ لأنها ليست حقيقية مثل البيتكوين، أي لا يمكن التعامل بها.

وكشف ماسك سابقًا أن دوجكوين هي واحدة من ثلاث عملات رقمية يمتلكها إلى جانب البيتكوين والإيثريوم، وفي مقابلة مع مجلة تايم عام 2021، ادعى أن العملة لديها الأساسيات المالية لتكون بمثابة شكل رئيسي من أشكال العملة، متابعًا: على الرغم من أنه تم إنشاؤها على أنه مزحة سخيفة، إلا أنها في الواقع أكثر ملاءمة للمعاملات مثل البيتكوين.

تغيير دائم أم مؤقت؟

إلى الآن، لا أحد يعلم ما يدور في بال إيلون ماسك، فليس من الواضح ما إذا كان تغيير الشعار هو تغيير دائم أو نكتة مؤقتة على غرار خدعة أبريل المعروفة في الثقافة الغربية.

وبحسب صحيفة standard فإنه في مارس من العام الماضي، نشر سؤال يقترح فيه ما إذا كان العالم بحاجة إلى منصة جديدة، ليرد عليه أحد المتابعين: ما عليك سوى شراء تويتر وتغيير العصفور إلى كلب، وبعد ساعات من تغيير الشعار قال: كما وعدت.

لماذا قام ماسك بالتغيير؟

يتوقع الخبراء أن تغيير الشعار الأيقوني الخاص بالعصفورة الزرقاء جاء بسبب القضية المرفوع عليه، فمنذ أيام كان قد طالب ماسك القاضي بإسقاط الدعوى المتهم فيها بالتحايل لخفض قيمة دوجكوين، وبالطبع، فإن الخطوة الأخيرة من شأنها أن تعوض تلك الخسائر بل وتزيد، بحسب موقع variety.