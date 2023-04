أهم 3 لقطات في لقاء فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني

تتجه أنظار العالم نحو بكين لمتابعة أجواء اللقاء بين وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات الثنائية بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين الشهر الماضي.

واستبق صدور البيان المشترك بين البلدين، 3 مشاهد لافتة وعدة مؤشرات كانت تنبئ بنجاح الاجتماع في تحقيق أهدافه، وهو ما توج بالفعل بصدور هذا البيان الهام.

ونص البيان على أنه: “في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ 10 مارس 2023م بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، جرت في العاصمة بكين بتاريخ 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م مباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي السيد / حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وجمع وزيرا خارجية البلدين 3 لقطات لافتة خلال الاجتماع، أولها كان خلال الاجتماع الثنائي الذي جمعهما، وظهر خلاله تبادل الابتسامات والترحاب الكبير وتبادل الأحاديث الودية التي تعكس وجود علاقات صداقة.

وظهر في مقطع فيديو تم بثه للقاء الثنائي، وزير الخارجية الإيراني متحدثًا لنظيره السعودي، ليشكو له من طول الرحلة التي قطعها من طهران إلى العاصمة الصينية بكين. إلا أن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان أجاب عليه بأن “الرحلة بين الرياض وطهران تستغرق ساعتين فقط”، في قراءة تعكس بدورها قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة رحلات الطيران لاحقًا.

#Beijing | Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan met Foreign Minister of the Islamic Republic of #Iran H.E. @Amirabdolahian, during His Highness’s official visit to the People’s Republic of #China. pic.twitter.com/YTQ6HnqcRx

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) April 6, 2023