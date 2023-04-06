Icon

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج Icon مشاهد توثق فرحة الأطفال والاحتفالات بـ القرقيعان Icon موعد أذان المغرب اليوم 15 رمضان بجميع المناطق Icon أهم 3 لقطات في لقاء فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني Icon مشاهد لتدفق سيول طريق السيل شمال الطائف Icon حساب المواطن: يمكن لمن يزاول نشاطاً تجارياً الاستفادة من الدعم Icon لاعب كويتي يرفض مواجهة إسرائيلي ببطولة العالم للمبارزة Icon مسؤولة تشادية تُثني على جهود المملكة الإنسانية Icon تذمر من تقديم الاختبارات في حفر الباطن والتعليم توضح ز Icon مكة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تداولتها المواقع العالمية بشكل واسع

أهم 3 لقطات في لقاء فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
أهم 3 لقطات في لقاء فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه أنظار العالم نحو بكين لمتابعة أجواء اللقاء بين وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات الثنائية بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين الشهر الماضي.

بيان مشترك

واستبق صدور البيان المشترك بين البلدين، 3 مشاهد لافتة وعدة مؤشرات كانت تنبئ بنجاح الاجتماع في تحقيق أهدافه، وهو ما توج بالفعل بصدور هذا البيان الهام.

ونص البيان على أنه: “في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ 10 مارس 2023م بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، جرت في العاصمة بكين بتاريخ 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م مباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي السيد / حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

لقطات لافتة

وجمع وزيرا خارجية البلدين 3 لقطات لافتة خلال الاجتماع، أولها كان خلال الاجتماع الثنائي الذي جمعهما، وظهر خلاله تبادل الابتسامات والترحاب الكبير وتبادل الأحاديث الودية التي تعكس وجود علاقات صداقة.

وظهر في مقطع فيديو تم بثه للقاء الثنائي، وزير الخارجية الإيراني متحدثًا لنظيره السعودي، ليشكو له من طول الرحلة التي قطعها من طهران إلى العاصمة الصينية بكين. إلا أن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان أجاب عليه بأن “الرحلة بين الرياض وطهران تستغرق ساعتين فقط”، في قراءة تعكس بدورها قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة رحلات الطيران لاحقًا.

 

اللقطة الثانية

وكان المشهد الثاني خلال الاجتماع الموسع الذي ضم وفدي البلدين عقب الاجتماع الثنائي، والذي سادته أيضًا أجواء ودية، ظهرت فيه الابتسامة التي لم تفارق وجوه وفدي البلدين خلال الاجتماع.

اللقطة الثالثة

وجاء المشهد الثالث، خلال الصور التذكارية التي جمعت وزيري خارجية البلدين مع نظيرهم الصيني تشين قانغ والذي وضع فيها كل وزير كلتا يديه مع الآخر لتجتمع أياديهم معا فوق بعضها البعض، في صورة تعطي رسالة عن تدشين عهد جديد في تاريخ علاقات البلدين بوساطة صينية.

وثمة مؤشرات عدة تنبئ بسعي البلدين بشكل حثيث في إنجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأمر الذي يصب في صالح دعم أمن واستقرار وازدهار البلدين والمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم