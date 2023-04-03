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من إخضاعه لـ مسيرة الجناة إلى الترشح في الانتخابات

أهم 7 أسئلة تخص قضية ترامب ولائحة اتهامه

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
أهم 7 أسئلة تخص قضية ترامب ولائحة اتهامه
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في 30 مارس 2023، بسبب قضية الأموال التي دفعت من أجل إسكات نجمة أفلام البالغين، ستورمي دانيلز، بعد علاقتهما المزعومة، ورد الرئيس السابق على لائحة الاتهام بأنها سترتد بنتائج عكسية بشكل كبير على الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أنها اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات، وحول هذه القضية تتواجد الكثير من الأسئلة التي يرغب البعض في معرفتها، لاسيما بشأن موقف الترشح القادم للانتخابات الرئاسية.

أهم 7 أسئلة تخص فضية ترامب ولائحة اتهامه

1- ما هي هيئة المحلفين الكبرى ولائحة الاتهام؟

هيئة المحلفين الكبرى هي مجموعة من 23 مواطنًا يستمعون إلى الأدلة ويقررون ما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى شخص ما بعد أن يقدم المحامون الأدلة، ولائحة الاتهام هي المعادل الأمريكي لتوجيه الاتهام رسميًا.

2- ما الذي سيحدث بعد ذلك في القضية؟

سينظر قاض في لائحة الاتهام وسيعلن عنها في الأيام المقبلة، وسيمثل ترامب أمام قاضٍ في نيويورك في أول ظهور له أمام المحكمة، وهو ما يُعرف في الولايات المتحدة بـ “المثول أمام المحكمة”، وسيتم حجزه، مما يعني أنه سيتم التقاط صورته في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن وسيتعين عليه تقديم بصمات أصابعه.

أهم 7 أسئلة تخص فضية ترامب ولائحة اتهامه
صورة معدلة للرئيس السابق

3- هل يخضع ترامب لـ مسيرة الجناة؟

مسيرة الجناة هي ممارسة في تطبيق القانون لأخذ مشتبه به معتقل من خلال مكان عام، مما يخلق فرصة لوسائل الإعلام لالتقاط صور ومقاطع فيديو للحدث، وعادة ما يكون المتهم مقيد اليدين وأحيانًا يرتدي زي السجن، ويرتبط هذا التقليد ارتباطًا وثيقًا بمدينة نيويورك.

ومع ذلك، من المحتمل أن يتجنب ترامب هذا المصير، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

4- ما هي العقوبة المحتملة؟

في حين أنه لم يتم الإعلان عن لائحة الاتهام حتى الآن، إلا أنه إذا جاءت التهم كما هو متوقع، فقد يواجه عقوبة تصل إلى عدة سنوات في السجن.

5- هل ما زال بإمكانه الترشح للرئاسة؟

نعم، لا يوجد نص في الدستور الأمريكي يحرم أي شخص من أهليته إذا تم اتهامه، ومع ذلك، فإذا أدين ترامب، فليس من الواضح ما إذا كان يمكن أن يكون رئيسًا لأن هذا لم يحدث من قبل، لكن في عام 1920، ترشح يوجين ديبس كمرشح اشتراكي على الرغم من وجوده في سجن أتلانتا الفيدرالي بسبب حديثه ضد التجنيد خلال الحرب العالمية الأولى، وحصل على ما يقرب من مليون صوت لكن لم يفز.

6- هل هو أول رئيس سابق يتم اتهامه؟

نعم، كان الحادث المشابه الوحيد، والذي تم فيه اعتقال رئيس في منصبه، هو أوليسيس س. جرانت في عام 1872 بسبب سرعة عربته التي يجرها حصان، وقد استقال ريتشارد نيكسون قبل توجيه الاتهام إليه أو عزله وحصل على عفو من قبل جيرالد فورد، خليفته، عن أي جرائم قد يكون قد ارتكبها.

7- هل يمكن العفو عنه إذا ثبتت إدانته؟

لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر عفوًا عن الجرائم المنسوبة إليها في محاكم الولايات، ولا يمكنه إلا العفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن حاكم نيويورك يستطيع ذلك.

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