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أخطاؤه تسببت في إقصاء البايرن من دوري الأبطال

أوباميكانو يُورط البايرن ضد مان سيتي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
أوباميكانو يُورط البايرن ضد مان سيتي
المواطن - فريق التحرير

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تسبب المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في كوارث دفاعية في مباراة البايرن ضد مان سيتي التي أُقيمت أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أخطاء أوباميكانو

وكانت جماهير بايرن ميونخ انتقدت اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا بسبب أخطائه الدفاعية في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي، حيث في مباراة الذهاب تسبب في الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي الذي أحرزه البرتغالي بيرناردو سيلفا في شباك الحارس السويسري يان سومر.

كما تسبب أوباميكانو في ضربة جزاء لفريق مانشستر سيتي في مباراة الأمس، حيث أهدرها النرويجي إيرلينج هالاند.

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

البايرن ضد مان سيتي

وفي مباراة البايرن ضد مان سيتي أمس، شهد الشوط الأول إهدار هالاند ركلة جزاء لمان سيتي في الدقيقة الـ37 وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني تقدم هالاند بالهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ58 بعد خطأ قاتل من مدافع البايرن، الفرنسي أوباميكانو.

وحاول بايرن ميونخ بعدها العودة في المباراة حيث تحصل على ركلة جزاء سجلها اللاعب الألماني جوشوا كيميش في الدقيقة الـ83.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز مان سيتي بثلاثية دون رد وبعد التعادل بهدف لكل فريق، تأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وجاء تشكيل البايرن لمباراة الإياب أمس مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كيميش، جورتسيكا، ليروى ساني، كومان، تشوبوموتينج، كانسيلو، موسيالا”.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ستونز، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

 

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