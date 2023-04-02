أوبك+ تخفض إنتاج البترول طوعيًا 1.071 مليون برميل يوميًا

أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان والجزائر عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يوميًا.

ووفقًا لقناة “العربية”، أعلنت روسيا تخفيضًا طوعيًا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2023.

خفض إنتاج النفط

وكانت المملكة أعلنت منذ قليل، أنها ستبدأ في تنفيذ تخفيض طوعي في إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداءً من مايو المقبل وحتى نهاية 2023م بهدف دعم استقرار أسواق البترول العالمية.

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

إجراء احترازي

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

تنسيق أوبك+

من جانبه، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”.

وأضاف أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ”أوبك+” الذي عقد في 5 أكتوبر 2022، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأعلن العراق كذلك تخفيضًا طوعيًا في إنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميًا، فيما أعلن وزير النفط الكويتي تخفيضًا طوعيًا في إنتاج النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميًا.

وأعلنت عُمان تخفيضًا طوعيًا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، أما الجزائر فقررت الخفض بمقدار 48 ألف برميل يوميًا.

يذكر أن “أوبك+” من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدًا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.