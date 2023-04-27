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في نهائي دوري أبطال آسيا

أوراوا يصل الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
أوراوا يصل الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الهلال.

وصول بعثة أوراوا

وأعلن حساب النادي الياباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول الفريق إلى الرياض، بعد نهاية المعسكر الذي أقامه في دبي، عقب مباراته الأخيرة أمام كاواساكي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا قد خاض معسكرًا قصيرًا في دبي لمدة 3 أيام، قبل السفر إلى الرياض، على أن يخوض المران الأخير على استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم غد الجمعة.

أوراوا الياباني
جانب من وصول الفريق – المصدر @REDSOFFICIAL

النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الهلال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

أوراوا
لاعبو الفريق الياباني – المصدر @REDSOFFICIAL
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