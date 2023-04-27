أوراوا يصل الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال

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وصلت، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الهلال.
وأعلن حساب النادي الياباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول الفريق إلى الرياض، بعد نهاية المعسكر الذي أقامه في دبي، عقب مباراته الأخيرة أمام كاواساكي.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا قد خاض معسكرًا قصيرًا في دبي لمدة 3 أيام، قبل السفر إلى الرياض، على أن يخوض المران الأخير على استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم غد الجمعة.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.