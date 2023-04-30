أوروبا: أزمة السودان تشكل خطرًا حقيقيًا على دول الجوار

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، إن خطر انتشار أزمة السودان إلى الدول المجاورة في المنطقة غير مستبعد.

عواقب كارثية

وأضاف ليناركيتش أن خطر انتشار الأزمة إلى الدول المجاورة في المنطقة يمكن تصنيفه على أنه خطر حقيقي، مضيفًا: هناك دول هشة للغاية من بين الدول المجاورة للسودان، وبالتالي فإن عواقب تصعيد الصراع ستكون كارثية.

كما شدد المفوض الأوروبي على أن المصالحة بين الطرفين المتعارضين في السودان يجب أن تكون على رأس الأولويات، وفي الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متحدثًا في اجتماع لمجلس الأمن، الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

وضع مأساوي

ويواجه الشعب السوداني وضعًا مأساويًا بسبب المعارك الدامية بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت أسبوعها الثالث، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف الذين يعانون من خروج معظم مستشفيات العاصمة عن الخدمة.

ويُذكر أن هناك العشرات من جثث الضحايا من العسكريين والمدنيين داخل العربات أو ملقاة بالعراء على قارعة الطريق، كما أن هناك مئات القصص والحكايات المأساوية لضحايا الاقتتال الدائر بين الجيش والدعم السريع، الذين لاتزال جثثهم ملقاة بالمستشفيات أو بالطرقات أو تحت الأنقاض، بمناطق شتى بالعاصمة الخرطوم.

صعوبة الأوضاع الأمنية

وذكر مسعفون في مستشفى الجنينة أن هناك جثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من المدينة.

كما فاقم توقف معظم المستشفيات عن العمل في العاصمة من تلك المأساة أيضاً، فضلاً عن انقطاع الأدوية وإغلاق الصيدليات.