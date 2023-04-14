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بعد غيابه بسبب الإصابة

أوسيمين جاهز لمواجهة نابولي ضد ميلان

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
أوسيمين جاهز لمواجهة نابولي ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

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عاد النجم النيجيري فيكتور أوسيمين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

غياب للإصابة

وتعرض أوسيمين لإصابة عضلية بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ليغيب عن نابولي في مواجهة ميلان، ضمن منافسات ذهاب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي خسرها الفريق الجنوبي بهدف دون رد.

فيكتور أوسيمين
النجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

أوسيمين يعود للمشاركة

وأشار موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، اليوم الجمعة، إلى أن أوسيمين عاد للتدريبات وشارك في الحصة التدريبية بأكملها رفقة زملائه، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

فيكتور أوسيمين
النجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

وأضاف الموقع الإيطالي: “النجم النيجيري من المقرر أن يتواجد مع قائمة نابولي لمباراة الغد أمام هيلاس فيرونا على ملعب دييغو مارادونا، ضمن لقاءات الجولة 30 من عمر الدوري الإيطالي”.

وجاء في ختام التقرير: “ومن المتوقع أن يشارك النجم النيجيري لبعض الدقائق خلال مواجهة فيرونا، من أجل العودة للتشكيل الأساسي في لقاء ميلان الحاسم والمؤهل لنصف نهائي دوري الأبطال”.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي
النجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli
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