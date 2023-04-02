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بعد تعرضه للإصابة

أوسيمين قد يغيب عن مواجهة ميلان في دوري الأبطال

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
أوسيمين قد يغيب عن مواجهة ميلان في دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نادي نابولي مهددًا بفقدان أهم لاعبي الفريق، النيجيري فيكتور أوسيمين، خلال مواجهة ميلان المرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

غياب أوسيمين للإصابة

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”: “أوسيمين سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ميلان، المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي، بالإضافة لمواجهة ليتشي أيضًا”.

وأضاف الموقع الإيطالي: “أوسيمين عاد إلى نابولي بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وهو يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع”.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

ومن جانبه، قال رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، خلال تصريح نقله “فوتبول إيطاليا”: “يجب أن يغيب أوسيمين لحوالي أسبوعين عن الملاعب”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 71 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو، ليصبح قريبًا للغاية من حصد اللقب هذا الموسم.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

مواجهة قوية ضد ميلان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد نظيره ميلان، يوم 12 من شهر أبريل، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ميلان ضد أتالانتا -ثيو هيرنانديز

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