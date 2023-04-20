أوقات صلاة عيد الفطر في مدن المملكة

دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في مدن المملكة.
وأوضحت الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة 6:12 دقيقة، وفي المدينة المنورة 6:09 دقيقة، أما في الرياض فستكون في الساعة 5 و41 دقيقة، وفي بريدة 5 و50 دقيقة.
وبالنسبة إلى صلاة العيد في الدمام فستكون في تمام الخامسة و25 دقيقة، وفي أبها 6:04 دقيقة، وفي تبوك 6:17 دقيقة، أما في حائل فستكون في تمام الساعة الـ 5:58 دقيقة.