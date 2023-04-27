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أوكرانيا تصبح أكبر منطقة ملوثة بالألغام في العالم

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
أوكرانيا تصبح أكبر منطقة ملوثة بالألغام في العالم
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت أوكرانيا عام 2023 أكبر منطقة ملوثة بالألغام في العالم، متجاوزة دولاً مثل أفغانستان وسوريا، لاسيما مع وجود 174000 كيلومتر مربع من الأراضي يحتمل أن تكون ملوثة.

إزالة الألغام

وأفاد تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة GLOBSEC، بأن عملية إزالة الألغام في أوكرانيا بدأت في منطقتي دونيتسك ولوغانسك التي أعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليهما.

وأوضح التقرير أن عمال إزالة الألغام واجهوا تحدياً شديد الصعوبة في إزالة التلوث، حيث مطلوب تطهير مساحة 16000 كيلومتر مربع في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، مع حوالي 7000 كيلومتر مربع منها على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، بحسب ما نشرت “بوليتيكو”.

أكثر المناطق تلوثًا

ووفق التقرير، فقد صنفت الأمم المتحدة شرق أوكرانيا كواحدة من أكثر المناطق تلوثاً بالألغام في العالم، وفي المرتبة الخامسة في العالم من حيث الخسائر المدنية الناجمة عن الألغام. وبعد مشاركتها في إزالة الألغام في المناطق الشرقية منذ عام 2014، حصلت أوكرانيا على الخبرة والمهارات اللازمة لهذا العمل.

كما طورت الخبرة اللازمة لإنشاء نظام تنسيق أولي بين السلطات والمشغلين الأوكرانيين، مع ذلك لم يتم تطوير هيكل واستراتيجية مناسبة لإزالة الألغام لهذا الوقت. وكان عمال إزالة الألغام قادرين على العمل فقط في مناطق 10-15 كم من خط التماس مع روسيا.

فيما لم يكن من الممكن إزالة الألغام من “المنطقة الرمادية” القريبة من الجبهة حيث كان القناصة التابعون للقوات الروسية يعملون في المنطقة.

تحديات كبيرة

علاوة على ذلك، كانت القوات المسلحة الروسية والجماعات التي تعمل بالوكالة تستخدم أنظمة المدفعية لنشر الألغام المضادة للأفراد، تاركة أنماط انتشار الألغام التي كانت فوضوية ويصعب رسمها.

وكان أسوأ شيء في إزالة الألغام قبل فبراير 2022 هو أن كل تلك الجهود التي تضمنت أكثر من 7 سنوات من العمل قد أهدرت حيث أعيد تلوث هذه المنطقة بعد تقدم القوات المسلحة الروسية في المنطقة منذ فبراير 2022، بحسب التقرير.

صعوبة التطهير

وبعدما أصبحت واحدة من أكثر البلدان تلوثاً في العالم، تواجه أوكرانيا تحديات هائلة في تطهير أراضيها من الألغام والذخائر غير المنفجرة (UXO).

ولا يزال الوصول إلى منطقة الألغام، التي تتطلب تطهيراً، صعباً للغاية حيث لا يزال القتال مستمراً. فحوالي 18% من أراضي أوكرانيا لا تزال تحت سيطرة روسيا حتى وقت كتابة هذا التقرير في أبريل/نيسان 2023.

زيلينسكي يتوعد

ووعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة سيكون من بين التهم الموجهة ضد روسيا في المحاكم الدولية.

حتى بعد إجبارهم على الخروج من المناطق التي احتلوها، فإن الروس مبدعون بشكل سيئ السمعة في زرع الأفخاخ المتفجرة: فهم يزرعون أجهزة تنشط بالضحية على الحيوانات، والجثث، والفخاخ المزدوجة وحتى الثلاثية للألغام على الطرق والحقول والغابات.

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