أوكرانية توزع العصائر على الصائمين في شوارع مصر

قامت شابة أوكرانية بتوزيع التمور والعصائر على الصائمين قبيل موعد الإفطار بشوارع مدينة الغردقة بمصر، في لفتة إنسانية منها رصدتها وسائل الإعلام المختلفة.

توزيع التمور والعصائر

ووقعت الشابة الأوكرانية مارجريتا في عشق مدينة الغردقة، واختارت أن تقيم بها منذ 15 عامًا، وقررت مارجريتا أن تشارك أهالي المدينة الأفراح والمناسبات والاجتماعية والوطنية، حيث شاركت مارجريتا في أجواء شهر رمضان بتوزيع التمر والعصائر وقت الإفطار على الصائمين بشوارع الغردقة والمارة وسائقي السيارات وتتبادل معهم التهاني بالشهر الكريم.

وأكدت مارجريتا بأنها تعشق الغردقة وتحب مصر وأهلها، وقالت إنها تعيش في الغردقة منذ سنوات وتزوجت من مصري يدعي عماد الأدغم، فأصبحت مصرية.

عشقها لمدينة الغردقة

وأشارت مارجريتا إلى أنها توزع التمور والعصائر على الصائمين بشوارع الغردقة في شهر رمضان وتشعر بسعادة غامرة وهي تفعل ذلك.

فيما قال عماد الأدغم زوج مارجريتا، إن زوجته أحبت الغردقة وتحب المشاركة في المناسبات الاجتماعية وتعلمت عادات وتقاليد الشعب المصري، وإن توزيع عصائر للصائمين وقت الإفطار فكرتها وحرصت على تنفيذها.

كما أوضحت مارجريتا أنها لديها ابنة واحدة واسمها ريتال وأنها تحب مصر والمصريين حباً شديداً، مرسلة تحية لهم ، عبر لقاء مع قناة العربية، قائلة “رمضان كريم”.