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25 % من المقاعد لا تزال شاغرة

أولوية التسجيل أهم شروط المرحلة الثانية لأداء الحج

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
أولوية التسجيل أهم شروط المرحلة الثانية لأداء الحج
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط اليوم الأحد، أن أولوية التسجيل تعد أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج.

أولوية التسجيل

وأوضح مشاط في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج والعمرة، تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى لتسجيل حجاج الداخل والمقيمين والمواطنين، والتي بدأت منذ 4 أشهر مضت، وتحديدًا في يناير الماضي، عبر بوابة وزارة الحج والعمرة أو “تطبيق نسك”.

ولفت إلى أن شروط المرحلة الثانية هي الشروط الاعتيادية التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى لكن أهمها شرط انطباق أولوية الحجز، كاشفًا عن أن 25% من المقاعد لا زالت شاغرة ومتوفرة أمام المتقدمين.

التقديم لمن سبق لهم الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت في وقت سابق، تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، من أجل إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر، مناشدة إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نسك” لمن تنطبق عليه الشروط المطلوبة.

وأوضحت أن شروط التقديم هي:

  • العمر لا يقل عن 12 سنة هجرية وهوية سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة في الأقل.
  • تبدأ التصاريح من 15 شوال، بعد التأكد من استيفاء المسجلين التطعيمات اللازمة.
  • أن يكون لدى المتقدم صحة جيدة، وخالٍ من الأمراض.
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