أولوية التسجيل أهم شروط المرحلة الثانية لأداء الحج

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أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط اليوم الأحد، أن أولوية التسجيل تعد أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط لـ #الإخبارية: أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج أولوية التسجيل #نشرة_النهار pic.twitter.com/mom4nympZo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2023
وأوضح مشاط في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج والعمرة، تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى لتسجيل حجاج الداخل والمقيمين والمواطنين، والتي بدأت منذ 4 أشهر مضت، وتحديدًا في يناير الماضي، عبر بوابة وزارة الحج والعمرة أو “تطبيق نسك”.
ولفت إلى أن شروط المرحلة الثانية هي الشروط الاعتيادية التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى لكن أهمها شرط انطباق أولوية الحجز، كاشفًا عن أن 25% من المقاعد لا زالت شاغرة ومتوفرة أمام المتقدمين.
وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت في وقت سابق، تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، من أجل إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر، مناشدة إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نسك” لمن تنطبق عليه الشروط المطلوبة.
وأوضحت أن شروط التقديم هي: