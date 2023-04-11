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أولى الليالي الوترية..أهم علامات ليلة القدر

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
أولى الليالي الوترية..أهم علامات ليلة القدر
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ مساء اليوم الثلاثاء أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، الذي مر من أيامه 20 يومًا، وتنطلق أولى الليالي الوترية بعد موعد الإفطار وأذان صلاة المغرب، وهو ما طرح تساؤلاً من قبل بعض المواطنين حول موعد ليلة القدر.

الليالي الوترية

وتستعرض “المواطن” في السطور التالية مواعيد الليالي الوترية، بعد بدء أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، التي يسن تحري ليلة القدر خلالها بالتاريخ الميلادي والهجري، كما يسن تحري ليلة القدر في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان.

– الليلة الوترية الأولى، تبدأ ليلة 21 رمضان 1444، أولى الليالي الوترية، من مغرب الثلاثاء، الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 أبريل.

– الليلة الوترية الثانية، توافق ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 أبريل.

– الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان 1444، من مغرب السبت، الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

– الليلة الوترية الرابعة، تبدأ ليلة 27 رمضان 1444، من مغرب الإثنين الموافق 17 أبريل، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 أبريل.

– الليلة الوترية الخامسة والأخيرة في رمضان، تبدأ ليلة 29 رمضان 1444، من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.

دعاء ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر 2023، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: “قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي” أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

ويستقبل المسلمون، ليلة القدر، بالصلاة، والقرآن، والذكر، والاستغفار، والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح في رمضان إحياءً لها.

فضل ليلة القدر 

أما فضل ليلة القدر، يجتهد المسلمون للفوز بها في العشر الأواخر من رمضان؛ للحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ”. ويتميز شهر رمضان بفضائله العظيمة، فيه أُنزل القرآن، وفرض الصيام وتكثر الحسنات والصدقات.

يقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

وعن ليلة القدر، قال عز وجل في كتابه الكريم: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر”.

علامات ليلة القدر

هناك علامات نتحرى من خلالها ليلة القدر، ومنها أن تكون الشمس صباح يومها لا شعاع لها، وذلك بسبب كثره نزول الملائكة للسماء الدنيا فيحجبون بأجنحتهم ضوء الشمس وشعاعها.

يطلع القمر في ليلتها مثل شق جفنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذكرنا ليله القمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال “أيكم يذكر حين ترى القمر وهو مثل الشق جفنة” رواه مسلم. والشق هو النصف والجفنة تعني القصعة.

وتكون ليلة القدر معتدلة ليست حارة ولا باردة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتها ضعيفةً حمراءَ”، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني.

 

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