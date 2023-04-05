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أنا في حالة معنوية كبيرة

أول تصريح لترامب عقب جلسة المحاكمة الأولى

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
أول تصريح لترامب عقب جلسة المحاكمة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه في حالة معنوية كبيرة، خلال عودته من جلسة محاكمته الأولي في نيويورك إلى مار لاغو بفلوريدا.

تصريحات ترامب

وأضاف ترامب عبر البريد الالكتروني: أكتب لكم هذا البريد الإلكتروني بينما أعود إلى مار لاغو”.

وأردف الرئيس الأمريكي السابق: “بينما نعيش أحلك الساعات في التاريخ الأمريكي، يمكنني القول إنه في هذه اللحظة على الأقل، أنا في حالة معنوية كبيرة”.

إخلاء سبيل ترامب

وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى محكمة مانهاتن، بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وخرج ترامب من قاعة المحكمة بعد نفي لائحة الاتهام.

وتحرك موكب ترامب إلى مطار لاغوارديا في نيويورك للعودة إلى فلوريدا.

 

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