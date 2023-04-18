أول تصريح من رائدَي الفضاء السعوديين القرني وريانة: هدفنا 14 تجربة علمية

تقدم رائد الفضاء علي القرني، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم والثقة والتمكين والذهاب لتحقيق طموحات المملكة في استكشاف الفضاء، وتعزيز مكانتها بالمشاركة بـ العمليات والتجارب العلمية بإذن الله، للإسهام في تطور البشرية.

فيديو | رائد الفضاء علي القرني لـ #الإخبارية: نتطلع للقيام بـ 14 تجربة علمية بحثية في عدة مجالات من أبرزها تجربة "الاستمطار الصناعي" pic.twitter.com/UjSBmDCeoJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2023

14 تجربة علمية

وقال علي القرني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن المهمة السعودية تتطلع للقيام بـ 14 تجربة علمية بحثية في عدة مجالات مثل الطب البشري، والحيوي، الفيزياء، وتجارب توعوية موجهة لطلاب المدارس.

وأشار القرني إلى أن من أبرز هذه التجارب التي تعتبر حصرية للمملكة هي تجربة الاستمطار الصناعي، حيث إنها أول مرة تحدث في الفضاء، وستتم في بيئة قليلة الجاذبية من خلال دراسة العوامل التي تؤثر على الاستمطار، ونتائجها ستساهم في تطوير التقنية المستخدمة في الأرض ورفع كفاءتها.

فيديو | رائدة الفضاء ريانة برناوي لـ #الإخبارية: دعم واهتمام #ولي_العهد بنا كرواد فضاء غير محدود والهدف من هذه المرحلة التاريخية تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الفضاء pic.twitter.com/0Aa4UtakCr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2023

تعزيز مكانة المملكة

من جانب آخر، أعربت رائدة الفضاء ريانة برناوي، عن شكرها وفخرها بدعم واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهم كرواد فضاء غير محدود، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المرحلة التاريخية تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال الفضاء.

زراعة خلايا مناعية

وأضافت برناوي خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، لأول مرة سنقوم بزراعة خلايا مناعية على متن محطة الفضاء، وذلك من خلال إضافة علاجات معنية على الخلايا ودراسة استجابتها في بيئة قليلة الجاذبية، مشيرة إلى أنها تعتبر أول تجربة سعودية في مثل هذا النوع.

تحفيز الطلاب

وأوضحت أن الهدف من التجارب العلمية تحفيز الطلاب وتحقيق مستهدفات الرؤية.