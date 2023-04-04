أول تعليق لبايدن بشأن محاكمة ترامب اليوم

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استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدوث فوضى محتملة جراء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال “بايدن”، في تصريحات تليفزيونية والمذاعة عبر فضائية “العربية”، اليوم الثلاثاء، إنني لدي إيمان كبير بشرطة نيويورك، وأثق بالنظام والقانون في هذه المرحلة.
ويواجه ترامب اتهامات تتعلق بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.
وينفي ترامب الاتهام الموجه إليه، معتبرًا إجراءات محاكمته بمثابة استهداف سياسي، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددًا إلى البيت الأبيض في 2024.