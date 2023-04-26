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وصف إدارته بالفاشلة

أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن
المواطن - فريق التحرير

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، واصفًا إدارته بـ الفاشلة، وذلك بعد ساعات من إعلان بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

أكبر فشل

وقال ترامب: إن حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أمريكيين، نعيش أسوأ تضخم يضرب الأسر الأمريكية منذ نصف قرن.

ولفت إلى أن البنوك تتهاوى، والدولار لن يبقى قريبًا العملة المعيارية السائدة عالميًّا، وهذا أكبر فشل لنا منذ 200 عام.

موقف ترامب القانوني

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أسكتلندا الأسبوع المقبل، ليقضي بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به “ترامب تيرنبيري” في ساوث أيرشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة.

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