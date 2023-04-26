أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، واصفًا إدارته بـ الفاشلة، وذلك بعد ساعات من إعلان بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.
وقال ترامب: إن حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أمريكيين، نعيش أسوأ تضخم يضرب الأسر الأمريكية منذ نصف قرن.
ولفت إلى أن البنوك تتهاوى، والدولار لن يبقى قريبًا العملة المعيارية السائدة عالميًّا، وهذا أكبر فشل لنا منذ 200 عام.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أسكتلندا الأسبوع المقبل، ليقضي بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به “ترامب تيرنبيري” في ساوث أيرشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة.