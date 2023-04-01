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شهد تصويره حادثة إطلاق نار عرضي

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
المواطن - فريق التحرير

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حُكم على مساعد المخرج الأول لفيلم “راست” الذي شهد تصويره حادثة إطلاق نار عرضي على يد الممثل والمنتج أليك بالدوين أودت بحياة مصورة سينمائية، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر بموجبه بالذنب.

تفاصيل القضية

وتعد هذه أول إدانة في القضية، بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك.وكان المساعد الأول، ديف هولز، هو الذي سلّم أليك بالدوين، في 21 أكتوبر 2021، سلاحاً كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلبي، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

كان ديف هولز، البالغ من العمر 63 عامًا، قد أعطاه السلاح، وقال لبالدوين إنه بارد، أي أنه غير خطير بلغة هوليوود، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ذخيرة حية

وقد وُجهت إلى أليك بالدوين، البالغ من العمر 64 عامًا، بالإضافة إلى مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمة القتل غير العمد، ويواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً وغرامة قدرها 5 آلاف دولار.

وركز تحقيق الشرطة بشكل خاص على تحديد كيفية الحصول على ذخيرة حية استُخدمت في عملية إطلاق النار هذه في مزرعة في نيو مكسيكو، وهو أمر محظور تماماً لتجنب مثل هذه الحوادث تحديداً.

خطأ قاتل

وخلصت الشرطة إلى أن هانا غوتيريز ريد وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه أليك بالدوين، بدلاً من رصاصة خلبية، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وخلصت المدعية العامة كاري موريسي خلال جلسة الاستماع الجمعة في محكمة بولاية نيو مكسيكو إلى أن ديف هولز الذي تولى أيضاً دور المنسق الأمني لتصوير الفيلم ذي الميزانية المنخفضة، وبالتالي كان خط الدفاع الأخير، لم يفحص كل خرطوشة في السلاح للتأكد من أنها كانت غير محشوة.

إقرار بالذنب

ودأب أليك بالدوين، الذي اشتُهر خصوصاً بمسلسل “30 روك”، على القول إن مسؤولي التصوير أكدوا له مراراً أن سلاحه غير خطر.

ومن خلال الإقرار بالذنب أمس الجمعة، يوافق ديف هولز على الإدلاء بشهادته في المستقبل بشأن هذه المسألة.

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