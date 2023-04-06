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تشويه سمعة عمدة أسترالي

أول دعوى تشهير بالعالم تلاحق تشات جي بي تي

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
أول دعوى تشهير بالعالم تلاحق تشات جي بي تي
المواطن - فريق التحرير

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رفع العمدة الأسترالي، بريان هود، أول دعوى تشهير في العالم ضد محتوى “تشات جي بي تي”، حيث اتهم تشات جي بي تي عمدة أستراليا كطرف مذنب في فضيحة رشوة.

اتهامات باطلة

وأصبح بريان هود، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية هيبورن شاير، قلقًا بشأن سمعته عندما علم أن موقع “تشات جي بي تي” قد وصفه زوراً بأنه مذنب في فضيحة رشوة تورطت فيها شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كان هود يعمل بالفعل في شركة “Note Printing Australia”، لكنه كان الشخص الذي أخطر السلطات بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة عملات، ولم يُتهم قط بارتكاب جريمة، كما قال محامون يمثلونه.

خطاب قلق

قال المحامون إنهم أرسلوا خطاب قلق إلى “تشات جي بي تي” في 21 مارس، والذي أعطى 28 يوماً لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.

وقال جيمس نوتن، الشريك في شركة “غوردون ليغال” القانونية التابعة لهود: “من المحتمل أن تكون لحظة تاريخية ، بمعنى أنها تطبق قانون التشهير هذا على ركن جديد من الذكاء الاصطناعي والنشر في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

دعوى تشهير

وتبلغ مدفوعات تعويضات التشهير الأسترالية عمومًا 269.360 دولارًا أمريكيًا.

وقال نوتن إن هود لم يكن يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه، وهو أمر يغير من حجم التعويضات، لكن طبيعة التصريحات التشهيرية كانت خطيرة بما يكفي لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار.

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