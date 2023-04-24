أول رد للخارجية الأردنية بشأن توقيف إسرائيل للنائب عماد

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانًا، علقت فيه على توقيف السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان.

قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب. pic.twitter.com/0RqQIjPI3T — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 23, 2023

بيان الخارجية الأردنية

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

اعتقال النائب الأردني

وزعمت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني.

وقالت مصادر عبرية إنه تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحًا طويلاً، و270 سلاحًا متعرجًا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوجرام من الذهب.

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.