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قدم باقة متنوعة من الأغاني في حفل بالرياض

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
المواطن - فريق التحرير

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شارك الفنان رابح صقر جمهوره بتدشين حسابه الخاص بسناب شات على المسرح أثناء حفل غنائي في الرياض.

أول سيلفي

وبين مقطع فيديو لحظة افتتاح رابح صقر حسابه الرسمي في سناب شات، ثم التقط أول سيلفي له مع الجمهور.

فعاليات العيد

وقدم رابح صقر باقة متنوعة من الأغاني، وسط تفاعل وحفاوة الجماهير، ضمن حفلات فعاليات العيد بالرياض.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها أبرك الساعات وأنا وحدي وأنتِ حلوة وغربة زمن وقلته وغرام أطفال وأوجه المعنى وخلاص وقيام.

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