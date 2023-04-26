أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات

تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا
شارك الفنان رابح صقر جمهوره بتدشين حسابه الخاص بسناب شات على المسرح أثناء حفل غنائي في الرياض.
وبين مقطع فيديو لحظة افتتاح رابح صقر حسابه الرسمي في سناب شات، ثم التقط أول سيلفي له مع الجمهور.
وقدم رابح صقر باقة متنوعة من الأغاني، وسط تفاعل وحفاوة الجماهير، ضمن حفلات فعاليات العيد بالرياض.
ومن أبرز الأغاني التي قدمها أبرك الساعات وأنا وحدي وأنتِ حلوة وغربة زمن وقلته وغرام أطفال وأوجه المعنى وخلاص وقيام.