أول ظهور لأردوغان بعد الوعكة الصحية

التقطت وسائل إعلام محلية، صورة لأردوغان، خلال إجرائه محادثة عبر تنقية الفيديو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول ظهور إعلامي له عقب تعرضه لوعكة صحية.

أول محطة نووية

جاءت هذه المحادثة بمناسبة حفل تحميل الوقود النووي في محطة أكويو، التي تعد أول محطة نووية في تركيا.

من المعروف أن الرئيس التركي قد اضطر بداية الأسبوع الجاري إلى قطع مقابلة مع صحفيين أتراك بشكل مفاجئ، بعد شعوره بآلام في المعدة.