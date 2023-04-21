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بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس الملك

أول قرار من مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ صباحاً
أول قرار من مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قبل مواجهة نادي الهلال بعد غدٍ في نصف نهائي كأس الملك.

قرار المدرب سانتو

وقال الإعلامي محمد المرحبي المقرب من العميد عبر حسابه في “تويتر”: إن المدرب سانتو قرر استمرار مواعيد تدريبات الفريق الكروي الأول في وقتها كما كانت في شهر رمضان.

وتنطلق تدريبات العميد مساء اليوم الجمعة في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة، ثم يدخل بعدها لاعبو العميد في معسكر استعدادًا لمباراة الهلال.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال بعد غدٍ حيث سيواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة النصر والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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