4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد 5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور توقعات بـ سيول وبرد أول أيام العيد خطة برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالعودة 27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة مشاهير يفقدون العلامة الزرقاء رسميًّا في تويتر بينهم رونالدو وصلاح وبيل جيتس أول قرار من مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال إغراق سفينة أمريكية عمدًا لإنتاج شعاب مرجانية اتحاد القدم السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو بايدن يعلن رسميًّا الأسبوع المقبل خوض انتخابات 2024
كشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قبل مواجهة نادي الهلال بعد غدٍ في نصف نهائي كأس الملك.
وقال الإعلامي محمد المرحبي المقرب من العميد عبر حسابه في “تويتر”: إن المدرب سانتو قرر استمرار مواعيد تدريبات الفريق الكروي الأول في وقتها كما كانت في شهر رمضان.
وتنطلق تدريبات العميد مساء اليوم الجمعة في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة، ثم يدخل بعدها لاعبو العميد في معسكر استعدادًا لمباراة الهلال.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال بعد غدٍ حيث سيواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة النصر والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.