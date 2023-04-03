أيمن زيدان: المشهد الفني حاليًّا لا يشبهني

أكد الفنان أيمن زيدان، أن الفنان هو نتاج توازن معادلة الثقافة والفن، موضحًا أن الثقافة لا تصنع فنانًا، لكنها تحمي الموهبة.

أيمن زيدان: الفنان هو نتاج توازن معادلة الثقافة والفن.#ذات_ايمن_زيدان @Samialjaber pic.twitter.com/MmrS2dT3tB — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2023

وتابع خلال لقائه في برنامج ذات مع الإعلامي سامي الجابر على قناة السعودية، أن أي خلل في المعادلة يؤثر بالفعل على الفنان، بمعنى إذا أسقط الفنان الجمهور سيغرد وحيدًا، وإذا استجاب لإفراط رغبات الجمهور أيضًا سيصبح شعبويًّا يعمل من تحت وصاية هذا الجمهور.

وأكمل: هذا التوازن للمعادلة هو خيال الفنان، هو معرفته، هو ثقافته، هو دراسة السوسيولوحية الاجتماعية للمجتمع الذي يحتك به، كيف أنت لا تحتار من الذوق السائد، لأن الذوق السائد دايمًا في مشكلة وأزمة، وبالتالي يجب ألا تفصل ذلك عن التواصل مع الناس.

الفنان أيمن زيدان: المشهد الفني حاليًا لا يشبهني.. ولا أعمل إلا إذا وصلت لحدود الضائقة المالية #ذات_ايمن_زيدان @Samialjaber pic.twitter.com/pmQxwP73a6 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2023

سبب ندرة أعماله

فيما كشف زيدان سبب ندرة أعماله حاليًّا، مشيرًا إلى أن المشهد الفني حاليًّا لا يشبهه، ولا يعمل إلا إذا وصل لحدود الضائقة المالية.

وأردف: لازم تتعامل مع المشهد الفني وأبطاله كي تستمر، أنا أتعامل معه وأكن الود والاحترام لكل العاملين به جميعًا، لكني لا زالت أشعر بصعوبات شديدة من التكيف مع الوضع، لذلك قعدت سنوات لا أعمل، وأعمل قليلًا، فلا تعد ما أحلم به، أو لم يعد المشهد الرائج الآن يشبهني.