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المذاع عبر قناة إم بي سي1

إبداع في تقليد المصارعين الروسيين حبيب وكونر أنثوني بستوديو 23

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
إبداع في تقليد المصارعين الروسيين حبيب وكونر أنثوني بستوديو 23
المواطن - فريق التحرير

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يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة إم بي سي1، تقليد المشاهير، حيث قلد الفنان وليد الفراج خلال حلقة اليوم، المصارع الروسي حبيب عبد المناف نورمحمدوف، فيما قام ممثل آخر بتقليد المصارع كونر أنثوني ماكغريغور.

تفاصيل الحلقة

وخلال الحلقة، ظهر الفراج وزميله، يجلسان على طاولة للإدلاء بتصريحات صحفية، وبدأ الفراج يتحدث عن المباراة، فيما قال زميله: إنه سيقضي عليه بالضربة القاضية.

وأظهر الفيديو الفراج وهو يقوم بضرب زميله، ثم عرض عليه الأخير أن يتناول معه مشروبًا فرد الفراج قائلًا: أنا مسلم لا أحتسي الشراب، فضحك زميله؛ ما دفع الفراج للاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى.

برنامج ستوديو 23

من المعروف أن برنامج ستوديو 23 تجري فيه الأحداث والمواقف في إطار كوميدي ساخر، من بطولة حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.

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