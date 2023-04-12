إسماعيل بن ناصر يمنح ميلان التقدم أمام نابولي بالشوط الأول إبداع في تقليد المصارعين الروسيين حبيب وكونر أنثوني بستوديو 23 ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على تشيلسي بهدف وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة تقارير: رودي جارسيا يرحل عن النصر خلال ساعات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الغاط والزلفي أمطار وعواصف رعدية على مكة المكرمة وعسير غدًا وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن غوارديولا: بايرن ميونخ جعلني أكبر 10 أعوام إضافية ! ضبط عمالة مخالفة حاولوا التخفي في استراحة لارتكاب الغش التجاري
يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة إم بي سي1، تقليد المشاهير، حيث قلد الفنان وليد الفراج خلال حلقة اليوم، المصارع الروسي حبيب عبد المناف نورمحمدوف، فيما قام ممثل آخر بتقليد المصارع كونر أنثوني ماكغريغور.
المصارعين في ستوديو23 💪🤣@khalidalfarraj
@aw7eedinho
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/4FtW3ElDVx
— MBC1 (@mbc1) April 12, 2023
وخلال الحلقة، ظهر الفراج وزميله، يجلسان على طاولة للإدلاء بتصريحات صحفية، وبدأ الفراج يتحدث عن المباراة، فيما قال زميله: إنه سيقضي عليه بالضربة القاضية.
وأظهر الفيديو الفراج وهو يقوم بضرب زميله، ثم عرض عليه الأخير أن يتناول معه مشروبًا فرد الفراج قائلًا: أنا مسلم لا أحتسي الشراب، فضحك زميله؛ ما دفع الفراج للاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى.
من المعروف أن برنامج ستوديو 23 تجري فيه الأحداث والمواقف في إطار كوميدي ساخر، من بطولة حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.