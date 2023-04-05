إبداع في تقليد عبدالله المديفر ومحمد عبده بستوديو 23

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قلد الفنان وليد قشران، شخصية الإعلامي عبدالله المديفر خلال استضافة الفنان محمد عبده في الليوان، ضمن حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23 الساخر، المذاع على قناة mbc1.
وليد قشران يبدع في تقليد مقدم سعودي شهير 🤣@W_Z_4
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/buLMuXdpKn
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
وخلال الحلقة، ظهر وليد قشران، وهو يقلد الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج “الليوان”، وارتدى نفس ملابسه وتحدث بطريقته، ونفذ حركات يده.
كما استضاف وليد قشران، شخصًا آخر قلد شخصية الفنان محمد عبده، وسأله، “ماذا قدم الفن لك؟”، ليرد عليه الأخير: “الفن ما قدم لي شيء، الفن ما بيوكل عيش، وما جاب لي إلا الفقر”.
وأضاف مقلد شخصية محمد عبده: “أنا ما صادفت أحدًا يتقي الله ويحبه، إلا أنه يحبني ويعشقني”، ليرد عليه عبدالله المديفر: “عذرًا أنا”، فعاد الفنان للرد: “معناه أنت ما تتقي الله ولا تحبه”.
وواصل مقلد شخصية الإعلامي عبدالله المديفر، طرح الأسئلة على الضيف، بينما رد ممثل شخصية الفنان، بنفس الردود التي كان يردها محمد عبده خلال ظهوره في حلقة برنامج الليوان.