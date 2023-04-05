Icon

منع استخدام الهواتف في مطعم ياباني بسبب الشعرية Icon زوجان يوثقان عقد قرانهما بالحرم المكي Icon الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في الجبلين Icon تعليم صبيا: الدوام عبر منصة مدرستي اليوم Icon لا غالب أو مغلوب بين ليفربول وتشيلسي Icon إبداع في تقليد عبدالله المديفر ومحمد عبده بستوديو 23 Icon السديس يتفقد المعدات الجديدة في المسجد النبوي Icon أيتام طنجة وأشبال برشلونة يوجهون بوصلتهم لبرنامج عطر الكلام Icon إغلاق 59 منشأة مخالفة في تبوك خلال شهر رمضان Icon الاتحاد يُمطر شباك ضمك بثلاثية ويواصل الانفراد بـ صدارة دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال ظهوره في حلقة برنامج الليوان

إبداع في تقليد عبدالله المديفر ومحمد عبده بستوديو 23

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
إبداع في تقليد عبدالله المديفر ومحمد عبده بستوديو 23
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قلد الفنان وليد قشران، شخصية الإعلامي عبدالله المديفر خلال استضافة الفنان محمد عبده في الليوان، ضمن حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23 الساخر، المذاع على قناة mbc1.

تقليد عبدالله المديفر

وخلال الحلقة، ظهر وليد قشران، وهو يقلد الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج “الليوان”، وارتدى نفس ملابسه وتحدث بطريقته، ونفذ حركات يده.

كما استضاف وليد قشران، شخصًا آخر قلد شخصية الفنان محمد عبده، وسأله، “ماذا قدم الفن لك؟”، ليرد عليه الأخير: “الفن ما قدم لي شيء، الفن ما بيوكل عيش، وما جاب لي إلا الفقر”.

تقليد محمد عبده

وأضاف مقلد شخصية محمد عبده: “أنا ما صادفت أحدًا يتقي الله ويحبه، إلا أنه يحبني ويعشقني”، ليرد عليه عبدالله المديفر: “عذرًا أنا”، فعاد الفنان للرد: “معناه أنت ما تتقي الله ولا تحبه”.

وواصل مقلد شخصية الإعلامي عبدالله المديفر، طرح الأسئلة على الضيف، بينما رد ممثل شخصية الفنان، بنفس الردود التي كان يردها محمد عبده خلال ظهوره في حلقة برنامج الليوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة
غرائب

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد...

غرائب
تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل لإتمام المشروع النووي
حصاد اليوم

تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل...

حصاد اليوم
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
الرياضة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

الرياضة
استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس
السعودية اليوم

استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل...

السعودية اليوم
لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم
غرائب

لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة...

غرائب
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم
بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا
أخبار رئيسية

بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

أخبار رئيسية
إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا
السعودية اليوم

إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في...

السعودية اليوم