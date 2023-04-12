إتاحة الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر توكلنا

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أتاحت إدارة تقنية المعلومات وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الحصول على بطاقة تصريح دخول الاعتكاف من خلال تطبيق توكلنا “خدمات”.
وأوضح مدير الإدارة المهندس وهيب المطرفي أنه يمكن الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر الدخول على المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، واستعراض البطاقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.
بدوره، بين الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، أن هذا التعاون لتكامل الخدمات مع منصة توكلنا خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.