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مصادرة 55 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر

إتلاف ومصادرة أكثر من نصف طن مواد غذائية فاسدة في نجران

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
إتلاف ومصادرة أكثر من نصف طن مواد غذائية فاسدة في نجران
المواطن - واس

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أتلفت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية غرب نجران، خلال الـ10 أيام الماضية، أكثر من نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة، كما صادرت أكثر من 55 كيلو جراماً من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك.

جولات رقابية

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت كذلك عن تحرير 88 مخالفة و 95 إنذاراً، مشيرةً إلى أن الفُرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، ولضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.

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