إجازة عيد الفطر انتهت وعودة موظفي القطاع العام للعمل اليوم

يعود موظفو القطاع العام لأعمالهم اليوم الأربعاء، الموافق السادس من شوال بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر.

وتم استئناف العمل في البنوك والمصارف المحلية والتداول في سوق الأسهم السعودية، أمس الثلاثاء 5 شوال الموافق 25/ 04/ 2023م، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ/ الموافق 20 إبريل 2023م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.