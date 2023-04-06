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منصة الأعمال هي الوحيدة المعتمدة بدلًا من معروف

إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية لمكافحة النصب والاحتيال

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية لمكافحة النصب والاحتيال
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة بدلًا من منصة معروف.

لتعزيز الموثوقية والقضاء على النصب

ودعا متحدث التجارة في مقطع مرئي عبر حسابه الرسمي أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينًا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الإلكترونية وذلك تعزيزًا لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال.

وأشار الحسين إلى تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني، مبينًا أن الحصول على التوثيق للمتجر الإلكتروني يتطلب وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

تطوير إجراءات التوثيق

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية لتطوير إجراءات التوثيق تعزيزًا لموثوقية تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال يعد الوجهة الموحدة لقطاع الأعمال في المملكة، ويهدف إنشاؤه إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية والوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

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