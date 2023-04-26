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وزارة التعليم لم تقصر بشأن الانضباط المدرسي

إجراءات مدرسية لمواجهة غياب الطلاب إليك أهمها

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
إجراءات مدرسية لمواجهة غياب الطلاب إليك أهمها
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أبرز الإجراءات التي تباشرها المدارس لمواجهة غياب الطلاب.

مواجهة الغياب

وقال الحمادي بمداخلة لقناة الإخبارية: إن مساءلة ولي الأمر وحسم درجة من المواظبة من أبرز إجراءات المدارس لمواجهة غياب الطلاب، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لم تقصر بشأن الانضباط المدرسي.

الانضباط المدرسي

ونصح المستشار التربوي، الأسر بإعانة أبنائها على الانضباط المدرسي والدوام بشكل رسمي والعمل على عدم غياب أبنائها؛ استنادًا إلى أهمية دور الأسر في هذا الشأن بتعليم الأبناء الاستيقاظ مبكرًا والاهتمام بالدروس.

وأكد الحمادي أن ذلك يبني الأجيال بتعليم الأبناء الانضباط في الدراسة الجامعية مستقبلًا وفي مجال العمل.

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