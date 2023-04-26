إجراءات مدرسية لمواجهة غياب الطلاب إليك أهمها

كشف المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أبرز الإجراءات التي تباشرها المدارس لمواجهة غياب الطلاب.

فيديو | المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي: مساءلة ولي الأمر وحسم درجة من المواظبة من أبرز الإجراءات التي تتخذها المدارس لمواجهة غياب الطلاب.. وندعو الأسر إلى إعانة أبنائها على الانضباط المدرسي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/bj4gFTPXq5 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 26, 2023

مواجهة الغياب

وقال الحمادي بمداخلة لقناة الإخبارية: إن مساءلة ولي الأمر وحسم درجة من المواظبة من أبرز إجراءات المدارس لمواجهة غياب الطلاب، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لم تقصر بشأن الانضباط المدرسي.

الانضباط المدرسي

ونصح المستشار التربوي، الأسر بإعانة أبنائها على الانضباط المدرسي والدوام بشكل رسمي والعمل على عدم غياب أبنائها؛ استنادًا إلى أهمية دور الأسر في هذا الشأن بتعليم الأبناء الاستيقاظ مبكرًا والاهتمام بالدروس.

وأكد الحمادي أن ذلك يبني الأجيال بتعليم الأبناء الانضباط في الدراسة الجامعية مستقبلًا وفي مجال العمل.